Individul care a batut femei pe strada, in București, a fost PRINS: Și-a atacat și avocata, dupa ce și-a desfigurat mama

Poliția Capitalei anunță că anchetatorii au un suspect în dosarul în care două femei au fost bătute săptămâna trecută, pe stradă, în Drumul Teberei, în Sectorul 6, însă bărbatul este internat în spital, iar când medicii își vor da acordul acesta va fi audiat.

Individul a fost reclamat la poliție de propria avocată, care susține că bărbatul a avut un comportament agresiv la adresa ei și la adresa unei colege din cabinetul de avocatură.

Se pare că bărbatul are probleme psihice și, în luna iunie, și-a bătut mama, spune Alina Arsene, avocata agresorului.

„Este exagerat spus agresiune. Nu a fost tocmai o agresiune, pentru că fratele acestuia a stopat-o la timp. A început să adreseze cuvinte jignitoare, în momentul în care eu am ieșit din birou. Am sunat la 112, am sunat Poliția, Salvarea. Medicii urmau să îi dea drumul pentru că au constatat că nu avea probleme psihice reale. Nu știu cât de grave sunt problemele lui. Eu sunt apărătorul său într-un dosar ce privește agresiunea acestuia față de mama lui. S-a întâmplat undeva în luna iunie. A fost o sesizare din oficiu a Parchetului din sectorul 6. Este o situație dificilă. Eu țin legătura cu fratele acestuia. Agresorul este internat momentan la Spitalul Obregia.”, a declarat avocata.

„Cu privire la cazurile aflate în instrumentarea Secției 25 Poliție sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, vă facem cunoscut faptul ca la acest moment exista un bănuit în cauză, bărbat indicat de mai multe persoane ca posibil agresor”, informează Poliția Capitalei.

Bărbatul se află internat într-o clinică medicală, urmând ca la momentul în care medicii își vor da acordul, să fie continuată ancheta, mai spune sursa citată. Bărbatul a fost căutat timp de mai multe zile, iar oamenii legii au analizat mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere, în momentele atacurilor.

Poliția Capitalei a cerut, săptămâna trecută, sprijinul populației pentru a identifica un bărbat bănuit că ar fi agresat în Sectorul 6 două femei, una fiind dusă la spital pentru îngrijiri.

În ambele cazuri au fost audiate mai multe persoane și au fost obținute imagini de pe camere de supraveghere.

