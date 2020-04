Indragostitii romani din SUA se pot casatori online!

Coronavirus COVID-19 schimba legi peste tot in lume, in toate domeniile. Pandemia a determinat familiile de peste tot sa-si anuleze sau sa-si amane cele mai multe evenimente planificate. Unele cupluri au respectat distantarea sociala sigura, folosind platforme de streaming online, precum Facebook, Instagram, YouTube si Zoom pentru a-ai petrece zilele speciale alaturi de familie si prieteni, in modul online.

In Statele Unite ale Americii, insa, cuplurile de indragostiti pot obtine acum certificatul de casatorie prin intermediul unei aplicatii video. Guvernatorul New York, Andrew Cuomo, a semnat un ordin prin care permite cuplurilor sa obtina certificatul de casatorie de la distanta, iar functionarilor publici li s-a permis sa desfasoare ceremoniile in modul online video, anunta postul de stiri CNN.

Majoritatea birourilor de casatorie din New York au fost inchise si nu au emis certificate de casatorie in ultimele saptamani. Masuri similare au fost implementate si in statele Ohio si Colorado, acum multe cupluri de indragostiti declarandu-se foarte incantati.

--

Speranta Anghel