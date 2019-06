Industria avorturilor la Iasi! Cum se imbogatesc doctorii pe spatele nefericitelor femei. Profit garantat pe ignoranta pacientelor

Consult ginecologic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Ipocrizie dusa la extrem • Medicii ieseni spun ca nu fac avorturi in spitale, pentru ca sustin natalitatea, desi le trimit pe debusolatele femei in cabinetele lor private • Acestia nu declara numarul de avorturi facute • Romania se afla pe locul unu in Europa la numarul de avorturi facute Medicii de la Maternitatea "Cuza Voda" din Iasi, cea mai mare unitate medicala de profil din Romania, striga din toti rarunchii ca nu mai fac avorturi la cerere. Se fac intreruperi de sarcina, dar numai atunci cand viata mamei este in pericol, sustin tot ei. Situatia este aproape la fel si in cea de-a doua maternitate din Iasi, "Elena Doamna". Conform statisticilor din c ...