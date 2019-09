Industria financiara pune bazele unui acord de stabilitate - Cine sunt protagonistii si ce prevede platforma program

Acordul de Colaborare pentru crearea Platformei Financiare, proiect ce urmăreşte promovarea, în cooperare cu instituţiile interesate, a principiilor dezvoltării economice durabile şi ale progresului social, a fost semnat de 11 instituţii reprezentative ale industriei financiare din România, potrivit unui comunicat de presă al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB) remis miercuri AGERPRES.

Organizaţia menţionează că proiectul de structurare a platformei program de colaborare în România pe zona financiară sub denumirea Platforma Financiară este o construcţie non juridică, bazată pe sinergie şi solidaritate, care permite intensificarea comunicării şi a colaborării între reprezentanţii pieţei financiare din România pentru îmbunătăţirea stabilităţii mediului economic şi financiar. Astfel, se doreşte consolidarea mediului de afaceri românesc prin îmbunătăţirea mai multor aspecte, printre care transparenţa şi predictibilitatea, elemente cheie ce stau la baza deciziilor strategice ale potenţialilor investitori.Industria financiară din România propune încheierea unui acord cu autorităţile, de tipul "gentlemen's agreement", privind asigurarea predictibilităţii legislative pentru următorii 10 ani.Prin intermediul acestuia, se recomandă asigurarea de consultări periodice cu industria financiară, evaluarea riscurilor iniţiativelor legislative propuse prin intermediul studiilor de impact şi asigurarea unui dialog deschis între Guvern, antreprenori, instituţii financiare sub forma unor întâlniri de tip workshop, panel de discuţie pentru a evalua impactul potenţial al modificărilor legislative.Semnatarii Acordului de Colaborare sunt Asociaţia Română a Băncilor, Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România, Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România, Asociaţia Brokerilor, Asociaţia de Plăţi Electronice din România, Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România, Asociaţia Română a Brokerilor de Credite, Asociaţia Societăţilor Financiare din România-ALB, Bursa de Valori Bucureşti, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România.Prin intermediul Platformei Financiare se stabileşte modul în care membrii acesteia, în baza principiilor comune, precum dezvoltarea intermedierii financiare, prosperitatea economică, reputaţia, libera concurenţă, stabilitatea, transparenţa, inovaţia şi educaţia financiară vor colabora pentru realizarea obiectivelor comune.Acordul de Colaborare are ca obiective conlucrarea în vederea dezvoltării şi consolidării sectorului financiar ca parte a unei pieţe performante, stabile şi eficiente. Astfel, se doreşte îmbunătăţirea mediului de afaceri din România şi perfecţionarea mecanismelor economice din sfera activităţilor comune, dar şi colaborarea între instituţii prin facilitarea dialogului deschis şi promovarea unor politici comune. Totodată, Acordul urmăreşte respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa în activitatea economică şi în relaţiile dintre părţi.În comunicat se menţionează că pe parcursul colaborării nu se vor discuta aspecte care să contravină prevederilor Legii Concurenţei, fiind avută în vedere stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial adecvat.În practică vom asista la reprezentarea, susţinerea intereselor legitime ale membrilor în relaţia cu instituţiile şi autorităţile publice şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul de activitate ale membrilor, precum şi promovarea unei imagini favorabile a membrilor şi a domeniilor de interes pe plan naţional şi internaţional.Semnatarii Acordului urmăresc realizarea unui dialog permanent cu autorităţile şi instituţiile statului, precum şi cu orice terţi pe probleme de interes economic general, inclusiv prin formularea de propuneri asupra proiectelor de acte normative specifice şi participarea la dezbaterile pe marginea acestora în domeniile de interes. Prin acest Acord, instituţiile partenere pot organiza programe comune, în baza unor acorduri separate, în domeniile pe care le reprezintă. Acordul a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a valabilităţii cu acordul partenerilor.