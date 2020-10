Industria muzicala se muta tot mai mult in mediul virtual: cantareata Billie Eilish a anuntat un concert virtual pe 24 octombrie

Cântăreaţa americană Billie Eilish a anunţat primul său concert virtual "Where do we go? The Livestream", care va fi difuzat în direct de la Los Angeles. Artista în vârstă de 18 ani este un fenomen muzical de când a lansat în martie 2019 primul ei album "When We Fall Asleep Where Do We Go?". Acest disc i-a adus şase premii Grammy la cea de-a 62-a ediţie a ceremoniei din ianuarie, printre care: "cel mai bun nou artist", "cântecul anului" ("Bad Guy"), "cel mai bun album vocal pop" şi "cea mai bună înregistrare", informează News.ro.

Billie Eilish a început un turneu mondial atunci când a debutat pandemia de coronavirus în martie. De atunci, ea nu a fost inactivă, a participat la concerte caritabile online "IHeart Living room Concert for America" şi "One World: Together at home", dar şi la cel al Convenţiei naţionale a democraţilor.

Cântăreaţa, care compune în tandem cu fratele ei Finneas, a lansat tema oficială a filmului "No Time to Die", următorul film al francizei "James Bond". Ea a lansat videoclipul acestui cântec, cu imagini din film. Melodia a fost produsă de fratele ei, Finneas, împreună cu Stephen Lipson, iar aranjamentul orchestral este semnat de Hans Zimmer şi Matt Dunkley. Pentru această piesă a colaborat şi Johnny Marr, cofondator al grupului The Smiths.

Citește și: Traian Berbeceanu acuză că se împrăștie o știre mincinoasă despre el: ‘Este foarte posibil ca în spatele dezvăluirilor mincinoase să fie unii de prin sistem’

Biletele pentru concertul "Where do we go? The Livestream" se găsesc pe site-ul lui Billie Eilish. Până la 11 octombrie, un bilet costă 30 de dolari, oferind acces la transmisiune timp de 24 de ore precum şi la articole la preţ redus. Sumele generate de vânzarea anumitor articole vor ajunge la o asociaţie caritabilă care ajută echipele afectate de anulările de concerte din cauza Covid-19.