INEDIT: Blana unui caine, mai curata decat barba unui barbat! Ce spun oamenii de stiinta

Oamenii de stiinta din Elvetia sustin ca barbatii pot avea in barba un numar mai mare de bacterii decat cainii pot avea in blana. Descoperirea a fost facuta din greseala, in timp ce cercetatorii doreau sa afle daca barbatii pot lua boli de la caini prin intermediul parului facial. Cercetatorii de la Hirslanden, din Elvetia, au prelevat mai multe bucati din barbile a 18 barbati si din blanurile a 30 de caini din mai multe rase. Ulterior, cercetatorii au comparat rezultatele obtinute, scrie BBC. Cainele – Singura fiinta care te iubeste mai mult decat se iubeste pe sine Astfel a reiesit ca fiecare barba de barbat avea un numar urias de bacterii, in timp ce la doar 23 din 30 de caini s-a obtinut acelasi rezu ...