Inedit! Peste 20 de ani, oamenii nu vor mai consuma carne provenita de la animale ci... 

Cea mai mare parte din carnea pe care oamenii o vor consuma in 2040 nu va proveni de la animalele sacrificate, potrivit unui raport care arata ca 60% din aceasta va fi produsa fie in laborator, fie va fi inlocuita cu produse vegetale care arata si au gust de carne. Raportul consultantului global AT Kearney evidentiaza impactul pe care productia de carne il are asupra mediului si ingrijorarile pe care oamenii le au asupra bunastarii animalelor in cadrul exploatatiilor agricole. Acelasi raport sugereaza ca tranzitia va fi rezultatul unei constientizari crescande a consecintelor ecologice ale metodelor traditionale de crestere a carnii si a cererii in crestere de alternative vegane. Carnea crescuta in l ...