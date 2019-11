Inedit. Presedintele Iohannis si-a moderat dezbaterea electorala

În aceste momente. prezidențiabilul și actualul președinte al României, Klaus Iohannis face declarații la sediul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”:„Am venit în această poziție acum cinci ani și am spus atunci că vreau să fiu președintele României care va face, adică să generez soluții, să abordez teme comune, agreate, evident pentru a atinge obiective naționale esențiale, dar am întâlnit un PSD care a venit cu o abordare care ne-a aruncat pe toți în haos. A aruncat România în haosPSD a dorit să distrugă nu doar lupta anticorupție, ci și legislația în vigoare. M-am opus încercărilor PSD de a acapara întregul stat român”, a transmis Klaus Iohannis la sediul SNSPA.„Am reușit să mă opun PSD destul de mult pentru a menține România pe o traiectorie europeană. Nu am niciun război cu electoratul PSD. De asta trebuie trimis PSD în opoziție! Să se reformeze și să-și reprezinte partidul!„Mă voi implica pentru oEste mai mult decât o dorință a mea, înseamnă o dorință a românilor! Înseamnă ca pacientul să fie în centrul sistemului de sănătate. Mă voi dedica țării și voi lupta alături de guvern pentru o Românie normală. Lucrurile arată bine!Vă garantez că vom merge spre mai bine! Acum trebuie să tratăm situația economică cu foarte mare atenție și așa vor face. Politica PSD a avut un accent prea mare pe consum, însă aceste lucruri pot fi corectate și, împreună pentru români, alături de Guvernul Liberal, voi lua soluții pentru o Românie normală!”„Nu am atentat la Justiție! M-am implicat total în. Am început campania în 2014 cu o promisiune că voi încuraja lupta anticorupție și m-am ținut de promisiune! Lupta anticorupție continuă. Referendumul a fost amânat, într-adevăr, până când am fost convins că va avea un răspuns pozitiv. Vă reamintesc că un referendum poate fi validat dacă rata de participare va fi suficient de mare. În niciun moment anterior nu mi s-a arătat că rata de participare ar fi fost destul de mare pentru a fi validat răspunsul”„Vorbim despre un tur II între candidatul Klaus Iohannis, românii știu ce am făcut pentru ei ca președinte, și o candidată care luptă contra României.. Îi invit pe toți românii să devină campioni la vot”„După alegerile parlamentare vorbim despre o refacere a marilor sisteme într-un mod care se potrivește secolului în care trăim. În primul rând, trebuie să vă spun că eu cred că se vor realiza. Vom vedea după prezidențiale și după discuțiile despre bugetul pe anul viitor, oricum ar fi, multe lucruri pot fi finalizate până atunci. Atunci când avem o majoritate în Parlament, sigur că vom putea să punem în practică toate soluțiile despre care vorbim”, a mai spus Klaus Iohannis în cadrul dezbaterii electorale de la SNSPA.„În cazul, lucrurile stau astfel: Curtea Constituțională a găsit-o constituțională, însă s-a exprimat prin decizie. Curtea Constituțională s-a exprimat și pe constituționalitate, și pe oportunitate. După referendum din data de 26 mai s-au întors lucrurile în favoarea statului de drept în România”.„Consider că PSD trebuie înlăturat cât mai repede de la butoanele puterii. Eu aș fi putut să mă duc la CSM și să impun unele lucruri, aș fi putut să fac public unele presiune, însă eu cred înși în nevoia de independență a justiției. Constituția spune că există lucruri care sunt dezbătute în CSM și tot acolo să se ia deciziile pentru România. Am lăsat entitățile care, constituțional au dreptul să se ocupe de unele probleme ale României, să se ocupe! Nu putem să punem în balanță drepturile omului contra independenței justiției. Ambele trebuie apărate în mod constituțional”.Referitor la intereseleîn România, președintele României a declarat: Locul României este în spațiul euroatlantic. Acolo aparținem noi! Trebuie să observăm că există alte state cu care putem avea interese comerciale sau economice. Cu Chinia putem avea astfel de interese, dar nu avem obligații venit din istorie legată de ei. Atunci când pentru noi este convenabil, putem avea astfel de relații cu statele din Asia, dar valorile la care ținem sunt ale Europei. Am avut discuții cu domnul Trump despre aceste interese cu China. Nu suntem întâmplător în acest parteneriat! Suntem aici pentru că ni-l dorim, dar și pentru că acest parteneriat ne este benefic și avem nevoie de el”„Referitor la tehnologia 5G, nu am intrat în aceste detalii cu președintele Trump, aceste lucruri se discută cu Guvernul”„Aș introduce eu o temă în această dezbatere: Primul tur al alegerilor a adus un record de participare al românilor care au votat în diaspora. Este o premieră și abordez această temă din două puncte. În primul rând, le mulțumesc! Indiferent ce candidat ați votat, participarea în sine este notabilă și merită mulțumiri! În acest fel, prin cele trei zile de vot, am reușit să ajutăm diaspora să-și exprime votul mai ușor”Referitor laKlaus Iohannis a transmis:„Pentru mine personal este o mare onoare și este o muncă care îmi place și căreia mă dedic 100%, și trup, și suflet. Un mandat are și reușite, și câteva chestiuni care se puteau face altfel. Îmi doresc al doilea mandat. Aș comunica mai mult în al doilea mandat! Poate partea de comunicare nu a ajuns la nivelul așteptat. Sunt decis să comunic mai mult și mai intens. Cu siguranță cu lând această decizie, feedback-ul românilor va fi mult mai ușor de citit pentru mine”„Eu am văzut în Ordonanța 114 o șmecherie PSD de a face rost de bani. De fiecare dată am primit replici din cele mai ciudate din partea activiștilor PSD, însă s-a văzut că eu am avut dreptate, iar lor li s-au terminat banii. Au făcut șmecherii! Ordonanța a intrat în vigoare și sunt chestiuni care nu se mai pot întoarce. Este nevoie de o analiză foarte profundă. Noul Guvern s-a ocupat deja, și noi la Administrație la fel. Se lucrează la această chestiune și se vor implementa soluții. Ordonanța 114 este greu de anulat!”Întrebat de jurnaliști dacă îl va mai numi pe Dacian Cioloș prim-ministru, președintele României a răspuns:„L-am desemnat pe Dacian Cioloș prim-ministru pentru că atunci l-am văzut o soluție, acum l-am văzut pe Ludovic Orban. V-am răspuns exhaustiv”, a spus Klaus Iohannis.„A fost vizibilă intenția mea și rezultatele în combaterea discriminării de orice fel, poate chiar am deranjat PSD cu acest lucru. Altfel nu-mi explic cum în preajma alegerilor, PSD se implică în discriminarea de tip xenofob. PSD are nevoie de câțiva ani să fie în opoziție ca să-și revină în zona Europei! Sunt etnit german, dar sunt cetățean român 100%. Trag un semnal de alarmă! Nu mă supăr câns sunt asemnănat cu didactori, dar este inoportum și imoral! „Am fost printre primii președinți care a promovat la ONU un proiect care se numește „He for She”„Nu pot avea o dezbatere cu contracandidata mea pentru că este un candidat comunist care a făcut foarte mult rău României”La întrebarea „Toate parchetele sunt conduse de interimari. Cât de repede intenționați să numiți șefi la parchete?”, Klaus Iohannis a răspuns:„Încep să expire și aceste interimate, chestiunea e una care trebuie rezolvată, dar nu fără a găsi soluția bună. Îns-a cerut o metodologie robustă, transparentă. L-am rugat deja pe domnul Predoiu să trateze prioritar chestiunea și lucrează la o metodologie. După alegeri voi continua discuția pentru a vedea cât de repede e pregătit ministerul pentru a discuta public metodologia pentru ca în câteva săptămâni, sper până în februarie, să fie ocupate prin concurs aceste posturi. Trebuie să avem o descriere mai clară, cine evaluează, cine selectează. Cred că vom găsi soluții chiar foarte bune. Nu am de gând să fac rabat de la integritate, profesionalism. Meritocrație și în acest domeniu.președintele Klaus Iohannis a spus: „Nu am avut informații dinainte, se pare că s-au pregătit în mare secret pentru această intervenție în forță. Intervenția împotriva demonstranților din Piață a fost cea mai gravă intervenție a statului împotriva cetățenilor de la mineriade încoace. Filosofia cu care s-a intervenit a dovedit că PSD e anti-român și anti-democratic. De asta nu pot să am o dezbatere cu cineva care reprezintă un sistem represiv de sorginte comunistă. Statul care acționează voit, neprovocat împotriva propriilor cetățeni e un sistem depresiv care vine din istoria tristă a comunismului naționalist al lui Ceaușescu. În acel moment premierul era plecat. Am luat legătura cu structurile din zona securității dar deja paguba se produsese. E o catastrofă. Va fi nevoie de foarte mult timp pentru a găsi explicații și soluții să nu mai apară niciodată ceva similar. Am luat în calcul dar nu am făcut-o. O prezență a mea nu ar fi rezolvat, eventual ar fi agravat lucrurile. Viorica Dăncilă spune și acum că a fost o încercare de lovitură de stat. Aș fi dat apă la moara PSD-istă dacă aș fi mers acolo, ar fi spus e lovitură de stat regizată de președinte și Doamne ferește”La întrebarea adresată de un jurnalist,Klaus Iohannis a răspuns:„Am făcut tot ce putea să facă un președinte. Cred că suntem cam la 15 % din parcurs . S-au făcut pași, dar lucrurile trebuie duse mult mai departe și am de gând să încurajăm măsuri legislative și de intervenție a autorităților. Aceste mecanisme au început să funcționeze suboptimal. În ce privește pădurarii, e un profund regret că autoritățile nu au reușit să prevină aceste situații. Din aceste autorități mă exclud, președintele nu are atribuții executive în supravegherea anumitor sectoare.„Lucrăm serios la. Vom face toate demersurile în acest sens. Am creionat împreună un proiect european, un proiect la care suntem parte, destinat revigorarii industriei de aparare, cercetarii, asa mai departe. Nu aparare prin armate si armament. Exista in Europa politicieni relevanti care spun ca in Europa sa avem sisteme de aparare proprii, eficiente, moderne, ceea ce cred ca e ok, e corect, dar acestea nu trebuie sa se afle în afara, ci complementare.Vreți sa desființati Secția Speciala? Klaus Iohannis : Categoric, da, vreau sa se desființeze Aceasta secție nu trebuie sa existe. Rămân la opinia pe care am spus-o. Toți acești specialiști pe care ii cunsoc și ii respect,recomanda desființarea secției. Decizia se va lua în parlamentul României.Cât faceți până la Sibiu? Cât fac cu ce? (cu mașina)Klaus Iohannis: Cam patru ore. După 30 de ani de tranziție și dispute profunde între diferitele partide, e cazul să ajungem în situația în care să se apuce de treabă. Au fost discuții într-o primă rundă, coridorul între Sibiu și Pitești, drumul expres între Craiova și Pitești, autostrada Moldova, legarea Ploieștiului de Brașov, pentru a avea legături real folosibile între provinciile istorice. Aceste lucruri nu vreau să le promit, eu vreau să le facem.„Mi-aş dori în cazul în care veţi obţine un al doilea mandat, să vă implicaţi în comunicarea publică privind ameninţările la siguranţa României. Puţină lume e conştientă de ameninţările care vin din Est. Klaus Iohannis: Pot să vă spun că împreună cu autorităţile din domeniul securităţii naţionale lucrăm foarte serios la aceste chestiuni. Partea de armată se vede cel mai bine pentru că am propus 2%. Apropo de dotări, noi suntem dintre ţările care alocă din banii pentru apărare o cotă foarte mare pentru dotare. Deci nu prăjim banii cum se spune, ci îi folosim pentru a moderniza real şi dotarea armatei. Împreună cu celelalte instituţii lucrăm foarte aplicat. Multe dintre chestiuni nu pot fi făcut publice din motive lesne de înţeles”, a mai spus Klaus Iohannis în cadrul dezbaterii electorale de la SNSPA.(Florin Cîțu a declarat că educația și sănătatea nu sunt prioritare) Klaus Iohannis: „Ele sunt prioritare și o să împărtășească această opțiune”(Macron a spus că NATO e în moarte cerebrală) Klaus Iohannis: „Nu o să mă înscriu în lunga listă a comentatorilor, noi discutăm permanent, inclusiv aceste chestiuni. Nici nu vreau să iau partea unora sau altora, dar pot să spun că NATO este pentru noi garanția securității iar aceste chestiuni ce trebuie făcut să funcționeze mai bine le vom discuta la summitul din Londra, la începutul lui decembrie. Nu trebuie să încercăm să exacerbăm declarații politice, e evident o nemulțumire a președintelui Macron, asta înseamnă că trebuie să ne aplecăm mai mult și mai bine”Referitor la, Klaus Iohannis a spus:„Relația cu Rusia este una foarte complicată. Rusia încearcă să se militarizeze din ce în ce mai mult. În acest sens, abordarea noastră față de Rusia este cea pe care o împărtășim cu NATO. Cred că avem o postură serioasă și care ne garantează securitatea”.Klaus Iohannis: Nu ramane în sertar Romania educată, e proiectul meu prezidential si va garantez ca il voi duce mai departe daca voi obtine un al doilea mandat. Si daca nu voi gasi moduri de a-l duce mai departe. A intrat mai putin in discutie ca nu am vrut sa discutam chestiuni atat de grele si importante in campanie. Dar proiectul merge mai departe, va fi implementat. Romania, fara un astfel de proiect, va avea o reala problema in viitor.Considerați că pentru un președinte este important să cunoașteți mai multe limbi străine? Klaus Iohannis: Pe mine m-a ajutat! Este importat, dar în Consiliul European nu toată lumea vorbește foarte multe limbi străine, dar este important să nu vorbim cu un coleg prin intermediul traducătorului. Se pierde mult din substanță și cred că este important ca un președinte să cunoască măcar o limbă de circulație internațională”Cum vedeți viitorul studenților în România? Merită să rămâi în țară? Klaus Iohannis: „Merită să rămâneți în țară! De asemenea, este binevenit un stagiu în afară. Eu am fost dintotdeauna adeptul rămânerii în țară. Personal, am decis să rămân aici și îmi pare bine că am rămas. Asta am spus și elevilor mei! Mergeți și studiați și în altă parte, dar după studii, veniți acasă! Bineînțeles, este alegerea fiecăruia! Este un adru care permite unui tânăr să acceadă pe scara ierarhică atunci când este merituos și bun. Aceasta este ceea ce vreau să fac prin România educată. Este vorba despre un cadru care face românul să zică: ok, am studiat și acolo, și acolo, dar mă întorc în țară”.Care credeți că este o soluție pe care o putem implementa de mâine pentru a îmbunătăți sistemul educațional? Iohannis: Nu există o soluție pe care o putem implementa de mâine, dar există o serie de abordări pe care le putem implementa și care vor îmbunătăți lucrurile. Nu sunt adeptul micilor reforme. Legea 1 a fost adoptată, modificată și, în definitiv, lucrurile nu merg mai bine.„Mă consider un, nu de tranziție!”Întrebat de Ludovic Orban câte voturi va obține duminică, Iohannis a spus: „Sunt convins că voi obține toate voturile celor care își doresc să devin președinte”Un alt student l-a întrebat pe președinte: „La ora actuală, pe plan global, esteforței de muncă. Observăm că sunt companii care au suferit disponibilizări. Ați reflectat asupra acestui fapt. Ce măsuri se vor adopta astfel încât oamenii să se poată recalifica? Iohannis: Mă preocupă și recunosc că am început primele teme cu guvernul. Am rămas foarte mult în urmă la capitolul digitalizare. Am avut discuții chiar mai multe pe această temă, chiar cu prim-miniștrii din Danemarca. Cred că vom putea face și vom face pași importanți în acest sens.”„Ne dorim extinderea programului Erasmus Plus și un program prin care să ajutăm studenții și masteranzii să crească. Este vorba despre România educată. Orice țară are nevoie de o societate. Lucrurile nu trebuie tratate numai sectorial sau pe felii, ci în întrec. Este o provocare care, împreună cu guvernul să o dezbatem și să găsim soluții pentru tinerii noștri”În încheiere, Klaus Iohannis a declarat: „Vă promit că, dacă voi avea un al doilea mandat, voi veni să mai discut cu studenții și cu opinia publică. Voi căuta soluții și mă voi ocupa de ceea ce contează, România noastră!”Dezbaterea electorală s-a încheiat!Sursă foto: captură Digi4