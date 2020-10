Inevitabilul se produce - Medicii din Timișoara: 'Am refuzat un copil de 10 ani și mi s-a rupt sufletul'

Medicul Cristian Oancea, managerul spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, a explicat la Realitatea PLUS, că sistemul medical este copleșit de numărul mare de pacienți care au nevoie de îngrijire la terapie intensivă. Medicul a povestit un caz de la spitalul pe care îl manageriază, un copil de numai 10 ani, refuzat din cauza lipsei de paturi la ATI.

”E regretabil ca lideri de opinie să facă afirmații care să ducă la dezbinare. Fiecare viață contează și trebuie prețuită ca atare. Există curente de nonconformiști, acești necredincioși în virus, care circulă peste tot în Europa. Să nu uităm că România are un sistem de sănătate fragil, nu ne putem compara cu sistemul din Franța, din Germania, din Italia. Avem câteva spitale de primă linie, care sunt aceleași de 9 luni de zile, sunt aceiași medici, inclusiv medici rezidenți și le mulțumesc tuturor cadrelor medicale care au rezistat și rezistă în continuare. Uitați-vă cât de repede se umplu paturile de Terapie Intensivă! Trebuie să ne așteptăm la săptămâni sub presiune. Pe paturile de terapie intensivă se dă lupta între viață și moarte. Ne așeptăm la o luptă dură toamna aceasta. Sperăm la solidaritate. Sistemul sanitar nu va rezista, noi am făcut omenește tot ce este posibil”, a declarat Cristian Oancea.

”La noi comorbidități nu sunt stabilite. Fiecare pacient are un grad de comorbiditate și toate acestea complică actul terapeutic. Problema este că pacienții ajung în forme severe de boală. Stau acasă până când nu mai pot. Le este frică de stigmatul care se abate asupra spitalelor. Ajung la noi în forme avansate aproape de terapie intensivă”.

”Din punctul meu de vedere și din datele din literatură, doi ani poate să dureze. Partea care ne sperie este că nu dezvolți o imunitate care să te protejeze. Cine a trecut prin infecție să nu creadă că este imun, să se protejeze în continuare”, a avertizat Oancea.

Sistemul medical din România se află la capacitate de 80% în ceea ce privește paturile de la Terapie Intensivă, potrivit managerului de la Spitalul ”Victor Babeș” - Timișoara.

“În ritmul acesta, acum suntem la 80% din capacitatea la nivel național de la Terapie Intensivă, în maxim două săptămâni, două săptămâni și jumătate, vom atinge maximul la Terapie Intensivă. Ce vom face atunci? Și mai este un aspect asupra căruia Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția: acum, transmisia intra-comunitară este foarte accelerată în rândul vârstnicilor. Din nefericire, adulții și persoanele tinere, foarte multe persoane nu se gândesc că acasă au părinți și au bunici. Am observat că populația vârstnică este cea mai afectată.

Noi am refuzat astăzi un copil de 10 ani din Arad și mi s-a rupt sufletul pentru că nu mai avem locuri. Prin mediatizarea acestor cazuri încerc să atrag atenția prin ce trecem. O să ajungem să fim niște actori la ce se întâmplă. Nu mai avem forța resursei umane, că paturile se pot suplimenta, dar un medic nu se formează peste noapte, necesită ani de zile. Colegii mei efectiv au ajuns la capătul puterilor, iar cei care îndeamnă lumea să nu poarte mască și să ”gândească”. Îndemn și eu: haideți să gândim ce se întâmplă dacă ni se infectează părinții.