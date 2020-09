Infecțiile cu coronavirus din Anglia s-au dublat la fiecare opt zile, de la sfarșitul lui august, pana la inceputul lui septembrie

O serie de studii publicate, vineri, au oferit cele mai puternice dovezi de până acum că infecțiile cu Sars-CoV-2 cresc, accelerat, în Marea Britanie, încă din luna august, sugerând urmează un nou vârf, scrie The New York Times. Oamenii de știință de la Imperial College din Londra au spus că prevalența infecțiilor cu coronavirus s-a […] The post Infecțiile cu coronavirus din Anglia s-au dublat la fiecare opt zile, de la sfârșitul lui august, până la începutul lui septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.