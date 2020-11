Infecționist: Virusul este periculos pentru populație pana la trei saptamani

O persoană bolnavă de coronavirus poate reprezenta un pericol pentru populație timp de până la 20 de zile, a declarat Vladimir Chulanov, specialist-șef în boli infecțioase de la Ministerul Sănătății din Rusia. “În severitate ușoară până la moderată, virusul este eliberat în decurs de 10 zile de la apariția simptomelor. În cazul bolii severe, durata […] The post Infecționist: Virusul este periculos pentru populație până la trei săptămâni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.