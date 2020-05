Infectare cu coronavirus: Numarul mortilor a ajuns la 854. Din ce judete sunt decedatii

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat noi decese provocate de coronavirus.Femeie, 80 ani, municipiul București.Data recoltării: 29.04.2020.Data confirmării: 30.04.2020.Data internării: 29.04.2020 în Spitalul Universitar de Urgență București, transferata în data de 30.04.2020 la Spital Colentina.Data decesului: 05.05.2020.Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA, boală cronică renală, sechele TBC, insuficiență multiplă de organe.Femeie, 36 ani, jud. Neamț.Beneficiara in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap.Data recoltării: 02.05.2020.Data confirmării: 04.05.2020.Data internării: 02.05.2020 în ATI – Spitalul Județean de Urgeță Piatra Neamț, din 03.05.2020 ventilata mecanic, intubată.Data decesului: 04.05.2020.Comorbidități: obezitate morbida, HTA, sdr. Dislipidemic.Bărbat, 57 ani, municipiul București.Data recoltării: 02.05.2020.Data confirmării: 03.05.2020.Data internării: 01.05.2020 in Spital de Urgenta Floreasca, transferat in 03.05.2020 in ATI - Spital Colentina cu insuficiență respiratorie, bronhopneumonie, ventilat mecanic.Data decesului: 05.05.2020.Comorbidități: BPOC, neoplasm.Bărbat, 68 ani, județ Alba.Data recoltării: 13.04.2020.Data confirmării: 14.04.2020.Data internării: 13.04.2020, transferat în 14.04.2020 în Spital Aiud penumoftiziologie, transferat în 15.04.2020 în Spital Municipal Blaj cu insuficiență respiratorie acută, pneumonie bilaterală.Data decesului: 05.05.2020.Comorbidități: Diabet zaharat tip II, BPOC, insuficiență renală acută.Bărbat, 69 ani, județ Arad.Data recoltării: 28.03.2020.Data confirmării: 04.04.2020.Data internării: 28.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Arad, transferat in 01.04.2020 în ATI.Data decesului: 01.04.2020.Comorbidități: obezitate, Diabet zaharat tip II, insuficienta cardiaca cronica congenitala, HTA.Deces raportat de SJU Arad la DSP Arad în data de 05.05.2020.Femeie, 56 ani, jud. Vaslui.Beneficiara în Căminul de persoane vârstniceData recoltării: 25.04.2020.Data confirmării: 05.05.2020.Data decesului: 04.05.2020.Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA std 3, cardiopatie hipertensivă.Bărbat, 31 ani, județ Sibiu.Data recoltării: 02.05.2020Data confirmării: 03.05.2020Data internării: 02.05.2020 Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu cu insuficiență respiratorie acută, bronhopneumonie.Data decesului: 05.05.2020Comorbidități: tetrapareza spastica, retard mental sever.Bărbat, 80 ani, județ Mureș.Beneficiar în Căminul de persoane vârstniceData recoltării: 07.04.2020.Data confirmarii: 07.04.2020.Data internarii: 03.04.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș secția medicală, transferat în 08.04.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș - Clinica de Boli Infecțioase și din 27.04.2020 în ATI.Data decesului: 05.05.2020.Comorbidități: HTA, diabet zaharat, cardiopatie ischemica, boală pulmonară cronică, boală renală cronică.Bărbat, 84 ani, județ Mureș.Data recoltării: 01.05.2020.Data confirmării: 01.05.2020.Data internarii: 01.05.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș - Clinica cardiologie și în aceeași zi transferat în ATI și intubat.Data decesului: 04.05.2020.Comorbidități: Diabet zaharat, boală cardiovasculară, boală renală cronică, demență senila.Femeie, 89 ani, județ GalațiBeneficiar în Căminul de persoane vârstniceData recoltării: 17.04.2020.Data confirmării: 20.04.2020.Data internarii: 17.04.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase Galați, transferată în 30.04.2020 în Spitalul Județean Galați și în 01.05.2020 în ATI.Data decesului: 05.05.2020.Comorbidități: HTA, insuficiență renală cronică, Alzheimer.Bărbat, 59 ani, județ Galați.Data recoltării: 04.05.2020.Data confirmării: 05.05.2020.Data internării: 04.05.2020 în ATI - Spitalul Județean Galați.Data decesului: 05.05.2020.Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA std 2, insuficiență cardiacă cronică.Bărbat, 54 ani, județ Mehedinți.Data recoltării: 02.05.2020Data confirmării: 02.05.2020Data internării: 02.05.2020 în Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin.Data decesului: 05.05.2020.Comorbidități: obezitate, diabet zaharat tip II dezechilibrat, HTA std 2, insuficiență cardiacă, boală cronică renală, steatoza hepaticăBărbat, 64 ani, județ Bacău.Data recoltării: 27.04.2020.Data confirmării: 29.04.2020.Data internării: 19.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Bacău - Secția de neurologie (AVCischemic) și transferat în 29.04.2020 în ATI.Data decesului: 05.05.2020Comorbidități: Insuficiență hepatică acută, fibrilație atrială, tulburări de coagulare, hemiplegie dreaptă.