Infectat cu COVID-19, Boris Johnson le-a trimis britanicilor scrisori de incurajare de 5,8 milioane de lire sterline

În Marea Britanie, premierul Boris Johnson a decis să trimită o scrisoare la fiecare gospodărie din Regatul Unit, în care detaliază măsurile pe care le-a luat şi furnizează informaţii medicale şi privitoare la părăsitul locuinţei. „Guvernul va face orice e nevoie ca să te ajute să te descurci şi să ai mâncare să pui pe The post Infectat cu COVID-19, Boris Johnson le-a trimis britanicilor scrisori de încurajare de 5,8 milioane de lire sterline appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.