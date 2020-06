Infectionist de la Spitalul Ramnicu Sarat, amenintat cu moartea de un pacient cu coronavirus care i-a spus ca "in trecut a ucis trei oameni"

Unul din cei doi infectionisti din Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat, Georgeta Negoias, a povestit ca a fost amenintata cu moartea de un pacient care i-a spus ca "in trecut a omorat trei oameni", in timp ce asistentele au fost amenintate la randul lor, iar unele au fost incuiate in saloane de catre pacienti cu COVID-19 recalcitranti.