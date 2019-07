INFIORATOR! Drama de proportii intr-o familie din cartierul Alexandru cel Bun! Parintii, cercetati pentru ucidere din culpa dupa ce copilul de 2 ani a cazut pe geam!

accident copil cazut de la etajul 9 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Drama intr-o familie din Iasi • O clipa de neatentie din partea parintilor a insemnat moartea unui copil in varsta de doar doi ani • Micutul a cazut de la etajul noua al unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun • Medicii au incercat sa-i salveze viata, insa acest lucru a fost imposibil • L-au readus la viata, dar copilul a pierdut, in cele din urma, lupta • Acum, parintii copilului s-au ales cu dosar penal • Iata cum s-a intamplat totul si cum a ajuns un copil in varsta de doar doi ani sa cada de la etajul noua, pierzandu-si viata • Ce facea tatal in momentul in care micutul a cazut in gol O familie din Iasi trece printr-o drama incredibi ...