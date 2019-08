Infiorator! In Craiova un barbat a inceput sa arunce cu benzina in lume

Oana Radu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caz incredibil petrecut la Craiova, acolo unde un barbat a incendiat casa scarii in blocul unde locuia, iar apoi a stropit cu benzina si trecatorii de pe strada. Nu mai putin de 40 de persoane au fost evacuate din cladire, in urma scenelor terifiante, iar doua dintre ele au ajuns la spital, prezentand arsuri si escoriatii. Politistii au reusit sa-l imobilizeze pe barbat chiar in apartamentul sau, la etajul al doilea al cladirii. ”Iubitul meu a suferit ieri un accident .. Un om complet nebun a aruncat o sticla cu benzina si foc pe el, si are arsuri foarte grave! Rugati-va pentru el va rog din suflet!”, a scris Oana Radu pe pagina sa de socializare. ”Bunul Dumnezeu sa-i dea pute ...