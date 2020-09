Infirmiera din Arad, la a cincea donare de plasma pentru pacienții bolnavi de Covid-19

O infirmieră de la secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad a donat de patru ori plasmă pentru tratarea pacienților cu COVID-19, iar săptămâna viitoare este programată la Centrul de Transfuzie Sanguină pentru a cincea recoltare. Acesta nu este singurul caz în care pacienții recuperați după infecția cu Sars-CoV-2 aleg să doneze […] The post Infirmieră din Arad, la a cincea donare de plasmă pentru pacienții bolnavi de Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.