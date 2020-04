Infograme diplomatice americane au avertizat, in 2018, despre un posibil accident biologic la Wuhan (The Washington Post)

Pe fondul întrebărilor despre originea noului focar de coronavirus, infogramele diplomatice obținute de The Washington Post au arătat că oficialii americani au semnalat încălcări ale normelor de siguranță la un laborator din Wuhan, China. Diplomații și oamenii de știință americani erau îngrijorați de siguranța cercetărilor laboratorului privind coronavirusurile la animale precum liliecii, încă din ianuarie The post Infograme diplomatice americane au avertizat, în 2018, despre un posibil accident biologic la Wuhan (The Washington Post) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.