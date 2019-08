Informație TERIFIANTA - Un barbat s-a spanzurat in curtea spitalului Sapoca: familia acuza medicii de neglijența

Apar noi informații de la Spitalui de Psihiatrie Săpoca, acolo unde un pacient a ucis cinci oameni cu un stativ de perfuzie care nu ar fi trebuit să fie lăsat acolo de personalul medical. Se pare că personalul medical de la Săpoca nu e la prima faptă de neglijență. Acum un an de zile, un pacient a fost găsit spânzurat în curtea unității spitalicești. Acesta a dispărut din salon și a lipsit vreme de ore bune, fără ca personalul medical să se sesizeze pentru a-l căuta. Alarma a fost dată de soția bărbatului, îngrijorată că bărbatul nu mai răspunde la telefon.

Am vorbit pe la 18.30, dar l-am mai sunat o dată la vreo două ore după și nu mi-a răspuns. Am crezut că doarme și nu am vrut să-l trezesc. Dacă reușea să doarmă puțin, era o minune. Privind acum în urmă, regret că nu am insistat. Ăsta este cel mai mare regret pe care îl am”, spune Violeta Baciu. L-a sunat sâmbătă dimineață timp de trei ore, continuu. Panicată că soțul ei nu mai răspunde de atât timp la telefon, Violeta a sunat la spital. Nimeni nu știa unde este Ștefan. “Am sunat la poartă, paznicul s-a dus să întrebe asistentele și mi-au zis că nu știau nimic de el. Nu era în salon”. Câteva minute mai târziu, medicii au anunțat-o că l-au găsit pe Ștefan mort, în curtea spitalului, spânzurat cu cordonul unui halat, conform Libertatea.