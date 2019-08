Informații-bomba de la Caracal. Dinca ar avea mai multe victime și facea parte dintr-o rețea de carne vie

Un scenariu sumbru se conturează în ancheta de la Caracal. Cu fiecare zi anchetatorii descperă noi informații ale unor fapte de o gravitate extremă și care s-au desfășurat pe o perioadă lungă de timp. Gheorghe Dincă ar avea mai multe victime, iar teoria potrivit căreia ar face parte și dintr-o rețea de trafic de persoane The post Informații-bombă de la Caracal. Dincă ar avea mai multe victime și făcea parte dintr-o rețea de carne vie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.