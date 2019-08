Informaiti de ULTIMA ORA de la "casa groazei" din Caracal: Anchetatorii ia in calcul o a treia victima

casa groazei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii iau in calcul o a treia victima a lui Gheorghe Dinca, deoarece un cercel si o geanta pe care le-au gasit in urma cu o luna la perchezitia masinii acestuia nu au fost identificate nici de rudele Alexnadrei si nici de cele ale Luizei. Gheorghe Dinca nu a recunoscut pana acum nicio alta rapire sau crima, insa cercetarile din curtea acestuia nu au fost incheiate. Anchetatorii cred ca vor gasi noi dovezi dupa ce vor termina scanarea si vor incepe sapaturile. Acestia vor sapa zeci de gropi in locurile in care scanerul a gasit nereguli. LOVITURA in Dosarul Caracal: plangere penala pe numele sotiei lui Gheorghe Dinca Altfel, medicii legisti au anuntat ca vor reface testele ADN pe oasele gasite pana ...