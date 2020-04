Informarea corecta a romanilor de pretutindeni!

Sunt de parere ca in ziua de azi, indiferent de varsta, marea majoritate a polulatiei, are acces la internet, prin urmare si la informatie. Spre exemplu, AFIR-ul a fost anul trecut singura institutie din Romania care a fost promovata de Microsoft ca exemplu de succes in utilizarea inteligentei artificiale. Cred ca toate institutiile au in ziua de azi, pagini de internet, facebook, instagram prin care posteaza diverse informatii care vin in ajutorul cetatenilor, indiferent de nevoile acestora. Eu spre exemplu postez pe pagina mea de facebook mereu toate proiectele legislative dezbatute si votate in cadrul comisiei, cat si cele care sunt votate in plenul Camerei Deputatilor. Astfel toti cei interesati pot accesa pagina mea de facebook ca sa fie la curent cu initiativele legislative ce tin de agricultura sau ale Partidului Social Democrat. Consider ca daca lumea doreste, are foarte multe surse pentru a se informa. Dar mereu sunt deschis unor noi idei si propuneri, daca sunt bune si fezabile., ne a declarat, Alexandru Stanescu, deputat PSD.