Informatie BOMBA: Luiza Melencu, in casa lui Bebe Strungaru, la o luna de la rapire! Ce s-a intamplat cu mama fetei cand a aflat

luiza m

O noua informatie circula in presa: Luiza Melencu, in viata la o luna de la disparitie, dupa ce s-a urcat in masina luata la ocazie, si dusa in casa lui Bebe Strungaru!

O jurnalista, care a primit o destainuire de la un jucator important in acest caz: Raj. Aceasta a explicat ca i-a povestit faptul ca a vazut-o pe Luiza Melencu, intr-o camera cu cinci barbati, la o luna de la disparitia acesteia.

