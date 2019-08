Informatie de ultima ora despre Gheorghe Dinca. Plangere facuta de o femeie: ''M-a violat...''

gheorghe dinca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania TV a prezentat, marti, o informatie noua despre cazul de la Caracal! Concret, o femeie de 49 de ani, din localitatea Brancoveni, a depus o plangere ca in perioada mai-iunie a mers in casa lui Gheorghe Dinca, in Caracal, pentru a-l ajuta la treburi gospodaresti. Monstrul din Caracal rupe tacerea. Ce le-a spus Gheorghe Dinca anchetatorilor Acolo, Dinca a violat-o si a batut-o, conform marturiei femeii. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru loviri si viol si au dus-o la INML pentru o investigatie medicala. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. romania tv ...