Informatie de ultima ora in cazul tragediei de la Caracal. Ce au gasit anchetatorii in casa lui Dinca

Ancheta in cazul Caracal continua. Sase camioane cu gunoaie au fost scoase din curtea si locuinta lui Gheorghe Dinca. Printre lucrurile lui Gheorghe Dinca au fost descoperite si pastile de potenta. De altfel, anchetatorii au ridicat si un camion cu haine si bijuterii, cat si sase cutii cu fragmente osoase, fragmente care urmeaza sa fie investigate. Procurorii au ridicat si fire de par, pete de sange, probe care au ajuns la INML pentru analiza. Sora Luizei, adusa cu masina de politie la audieri Timp de aproape o luna, anchetatorii au cercetat casa, dar si curtea locuintei lui Dinca, care are aproape 3.000 de metri patrati, fiind folosit si un aparat special de scanare. In curtea casei, au fost ...