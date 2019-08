Informatie de ultima ora. Telefonul Luizei Melencu a fost folosit miercuri seara

luiza melencu telefon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este informatie incendiara in ancheta de la Caracal. Telefonul Luizei Melencu a fost folosit miercuri noapte, atunci cand persoana in posesia careia se afla telefonul a iesit de pe grupul Whatsapp ale liceului la care invata Luiza. Momentul a fost imortalizat de una din colegele Luizei, care a anuntat familia Melencu. Informatia a ajuns si la anchetatori. Tatal Luizei Melencu da peste cap toata ancheta. Ce scrisoare a primit acesta Cazul Caracal ia o noua intorsatura! Alexandru Cumpanasu sustine ca un martor a vazut DOUA MASINI in fata casei grozei Raportul integral privind lipsa de interventie a autoritatilor in cazul Alexandrei Macesanu Daca ti-a placut articolul, te asteptam ...