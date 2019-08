Informatii-bomba in cazul Caracal. Avocatul familiei Melencu sustine ca sotia lui Dinca a stat in casa acestuia in timp ce Luiza era sechestrata

tonelpop

Apar noi informatii in cazul odioaselor crime din Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Melencu sustine ca sotia lui Gheorghe Dinca s-ar fi aflat in casa ororilor din Caracal chiar in timpul in care Luiza Melencu era sechestrata de sotul ei.

Astazi, familia lui Gheorghe Dinca s-a prezentat la sediul DIICOT din Capitala, acolo unde s-au desfasurat noi audieri. La sediul DIICOT a fost prezent si Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, iar acesta sustine ca este extrem de suparat ca nu a fotst instiintat de procurori sa participe si el la momentul audierii familiei lui Gheorghe Dinca.

„S-a evitat cat s-a putut sa nu fiu de fata la audierea acestor persoane. (...) Aparatorul partilor are dreptul sa puna intrebari martorilor, inculpatilor sau persoanelor care sunt audiate. Acest lucru dispera pe anchetatori. Ma simt urmarit, ma simt supravegheat, ma simt interceptat”, a spus avocatul, la un post de televiziune, despre situatia cu pricina.

Mai mult, Tonel Pop sustine ca sotia lui Gheorghe Dinca s-ar fi aflat in casa din Caracal in perioada in care Luiza Melencu a fost tinuta sechestrata de catre cel care a spus ca a ucis-o atat pe ea, cat si pe Alexandra Macesanu.

“Este de notorietatea publica ca a stat acolo inainte de Pasti. Nu pot sa va spun ca am probe. Stim cand a fost rapita Luiza, stim cand a stat aceasta doamna, iar banuiala mea legitima este ca s-au intersectat acolo. Vreau sa se faca verificari”, a precizat Tonel Pop.

Ancheta crimelor din Caracal, tot mai departe de solutionare

In urma cu o luna, cosmarul crimelor din Caracal a iesit la suprafata, atunci cand Gheorghe Dinca le-a marturisit oamenilor legii ca le-a ucis pe Luiza Melencu si pe Alexandra Macesanu, dupa ce le-a rapit. Ancheta a fost una extrem de anevoioasa si a urmarit multe piste false demarate de catre criminal, in ideea de a-i duce pe anchetatori in eroare. Pana in acest moment nu exista probe concrete ale crimelor, iar oamenii legii iau in calcul orice varianta: aceea ca fetele au fost ucise si cadavrele lor au fost incinerate, dar si aceea ca cele 2 adolescente ar putea fi victimele traficului de persoane.

