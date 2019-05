Informatii de ultim moment despre ancheta in cazul lui Razvan Ciobanu. Apropiatii designerului, audiati

Informatii de ultim moment in cazul mortii lui Razvan Ciobanu. Dupa ce presa a adus la suprafata multe nereguli cu privire la accidentul devastator in care regretatul designer si-a pierdut viata, acum, oamenii legii continua ancheta.

Astfel, astazi, mai multi apropiati ai lui Razvan Ciobanu sunt audiati in cazul mortii acestuia. Printre acestia se afla si barbatul care i-a imprumutat masina lui Razvan Ciobanu. Iulica Cercel da explicatii in fata legii, in incercarea de a se pune cap la cap toate informatiile din acest caz.

De asemenea, oamenii legii verifica telefonul lui Razvan Ciobanu. Va reamintim ca designerul a murit in ziua de Paste, dupa un accident teribil. Designerul a fost condus pe ultimul drum pe 2 mai.

