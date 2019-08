Informatii de ULTIMA ORA despre atacatorul de la Spitalul Sapoca

atacator Sapoca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul care se ocupa de cazul de la Sapoca a oferit noi informatii despre atacatorul care a omorat cinci persoane si a ranit alti opt pacienti, precizand ca acesta se afla internat in vederea unei expertize psihiatrice. Atacatorul de la Sapoca, audiat de politisti „In prezent, inculpatul este internat in baza hotararii Tribunalului Buzau la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca in vederea unei expertize psihiatrice. Acesta se afla sub tratament si sub paza asigurata de unitatea medicala respectiva, fiind singur intr-o camera izolata si securizata. El a fost audiat, dar fiind o ancheta in desfasurare nu putem mai multe detalii”, a spus procurorul de caz. Daca ti-a placut ar ...