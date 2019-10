Informatii de ULTIMA ORA despre starea de sanatate a lui Ion Iliescu

ion Iliescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Evolutia starii de sanatate a lui Ion Iliescu este favorabila, insa fostul presedinte va ramane internat in spital in contextul problemelor cardiace cronice de care sufera, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita. “Evolutia este favorabila, dar ramane in spital in contextul problemelor cardiace cronice de care sufera domnul presedinte. A depasit evenimentul de sambata, evenimentul acut, raman problemele mai vechi ale dansului si momentan ramane internat in spitalul Elias”, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita. Spitalul Elias, informare de ultima ora despre starea de sanatate a lui Ion Iliescu Potrivit acestuia, evolutia starii de sa ...