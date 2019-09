Informatii de ULTIMA ORA: Olandezul s-a SINUCIS sub ochii politistilor

olandez ucigas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noi informatii socante ies la iveala in cazul olandezului care ar fi ucis-o pe copila de 11 ani din Dambovita. Barbatul s-ar fi sinucis sub ochii politistilor care il filau, in asteptarea unui mandat din Romania, scrie presa din Olanda. Criminalul olandez este un ucigas in serie? Declaratiile procurorului general Acum sunt perchezitii la apartamentul pe care suspectul l-a ocupat in Bucuresti, in cele patru zile in care a fost in tara. Sunt de asemenea descinderi in Olanda, unde anchetatorii verifica locuinta barbatului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. informatii socante ...