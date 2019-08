INFORMATII HALUCINANTE despre fiica lui Gheorghe Dinca

Daniela 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Profesorul Doctor Alexandru Lazau a oferit in aceasta seara, intr-o emisiune televizata, mai multe detalii despre fiica criminalului din Caracal. Dupa terminarea Facultatii de Farmacie, in 2011, unul dintre profesorii acesteia au ajutat-o sa se anjazeze la un cabinet veterinar detinut de domnul Lazau. In aprilie 2014, in urma unui inventar, s-a descoperit ca a furat din gestiune 136.000 de lei. Imediat dupa, i s-a facut plangere penala si i s-a solicitat demisia. Aceasta nu a recunoscut nimic pe tot parcursul anchetei. Daniela a fugit in Italia la scurt timp dupa inceperea dosarului deschis pe numele ei. Ulterior l-a contactat pe doctorul Alexandru Lazau pentru a-i returna suma furata, cu conditia sa se ...