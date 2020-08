Informatiile false despre pandemie au inregistrat de patru ori mai multe vizualizari pe Facebook decat informatiile institutiilor sanitare, inclusiv cele ale OMS

Algoritmul Facebook "a ajutat" retelele care raspandesc dezinformare sanitara sa obtina circa 3,8 miliarde de vizualizari in ultimul an, cu un varf al numarului vizualizarilor in luna aprilie, cand criza provocata de pandemia COVID-19 a atins punctul culminant in multe tari, potrivit ONG-ului Avaaz.