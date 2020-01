INFOTRAFIC: Ceata pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta. Portul Midia, inchis

din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația întreruptă ca efect al manifestărilor meteo nefavorabile sau ca urmare a vreunui eveniment rutier.În județul Ilfov, pe DN 6 București – Alexandria, la kilometrul 17+150 de metri, în zona localității Cornetu, conducătorul unui autoturism a acroșat pe trecerea de pietoni o persoană de sex femeiesc, aceasta fiind rănită ușor, conștientă. În urma evenimentului rutier, circulația este restricționată pe prima bandă, pe sensul către Capitală, traficul se desfășoară pe a doua bandă.Precizez că pe mai multe drumuri naționale din județele Caraș-Severin, Bihor, Arad, Timiș, Constanța, Tulcea, Gorj (DN66 Târgu-Jiu – Țânțăreni și DN 67 (Drăgoeni – Polovragi) și Cluj (DN1 Piatra Craiului – intrate în municipiul Cluj-Napoca) se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind scăzută sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.De asemenea, în condiții de ceață densă, cu vizibilitatea pe alocuri sub 50 de metri și carosabil umed se circulă pe întreg tronsonul al autostrăzii A1 Deva-Nădlac, dar și pe, între kilometrii 64 (localitatea Lehliu Gară, județul Călărași) și 145 (localitatea Fetești, județul Ialomița).În județul Constanța, din cauza ceții dense, sunt oprite manevrele înPe timp de ceață, sfătuim conducătorii auto să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din față şi să folosească corespunzător luminile.Având în vedere că în mai multe zone, traficul se desfăşoară în condiţiile unui carosabil umed, recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudenţă la volan, să se asigure, să semnalizeze înainte de schimbarea direcţiei de deplasare și să crească distanţa de siguranţă între vehicule.În plus, conducătorii auto trebuie să verifice înainte de a porni la drum ca autovehiculele să aibă în funcțiune sistemele de dezaburire, care să le asigure o bună vizibilitate.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța