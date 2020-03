InfoTrafic: Cum se circula, in aceasta dimineata, pe drumurile nationale si autostrazi

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluența traficului pe arterele principale.„Semnalăm că se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, local chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Constanța, Gorj, Maramureș, Bacău și Neamț”, transmite INFOTRAFIC.Circulația rutieră se desfășoară în condițiile unui carosabil umed pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A4 Ovidiu-Agigea, valorile de trafic fiind reduse la această oră.În județul Constanța, din cauza ceții dense, zona fluvială a porturilor Constanța Nord și Constanța Sud-Agigea a fost închisă.Pe sensul către Sibiu al DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, la kilometrul 238+120 de metri, în afara localității Câineni, județul Vâlcea, din cauza surpării suprafeței carosabile (pe o lungime de aproximativ 6 metri), se circulă pe un singur fir, dirijat prin semaforizare. La fața locului se află și echipaje de la poliția rutieră pentru a asigura fluența traficului în zonă.Din cauza lucrărilor de asfaltare a carosabilului, pe sensul către Capitală al autostrăzii A2 București – Constanța, s-a inchis nodul rutier de la km 15, ieșirea spre Cernica. Accesul către localitățile Cernica și Bălăceanca se va face prin DNCB (Centura ocolitoare a municipiului București).În județul Ilfov, pentru efectuarea unor lucrări în interiorul sensului giratoriu de la terminalul Sosiri al Aeroportului Internațional Henri Coandă, breteaua de acces pentru intrarea din DN 1 în aeroport este închisă. Astfel, accesul din DN 1 către Aeroportul Internațional Henri Coandă, sensul de deplasare București – Ploiești, se efectuează prin sensul giratoriu de sub pasajul Otopeni, din DN1, la kilometrul 16+120 de metri. Se estimează ca restricția să dureze până la data de 30.04.2020.„Având în vedere că în mai multe zone traficul se desfăşoară în condiţiile unui carosabil umed, recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudenţă la volan, să se asigure şi să semnalizeze înainte de schimbarea direcţiei de deplasare, dar și să crească distanţa de siguranţă între vehicule. În plus, conducătorii auto trebuie să verifice înainte de a porni la drum ca autovehiculele să aibă în funcțiune sistemele de dezaburire, care să le asigure o bună vizibilitate”, potrivit sursei citate.Sursă foto (cu rol ilustrativ) : Arhivă ZIUA de Constanța