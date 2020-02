InfoTrafic: Cum se circula pe A2. Zapada pe anumite sosele din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația întreruptă ca efect al manifestărilor meteo nefavorabile sau ca urmare a vreunui eveniment rutier.- pe autostrăzile A1 București –Pitești și A2 București – Constanța, pe toată lungimea, se circulă în condiții de vânt și carosababil ud, parțial acoperit cu apă;- în județul Harghita, pe DN 13B, între localitățile Bucin și Praid se circulă condiții de iarnă, se acționează cu material antiderapant;- în județul Suceava, pe DN 17, în zona localității Poiana Stampei (Pasul Tihuța), din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare și a carosabilului alunecos, traficul rutier se desfășoară îngreunat. Se acționează cu material antiderapant;- în județul Bistrița-Năsăud, traficul se desfășoară în condițiile unui carosabil umed, fără precipitații sub formă de ninsoare;- în județul Bihor, pe DN 75 Băița – Vârtop, s-a despus un strat de zăpadă de 3-5 cm. Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă.- în județul Covasna, pe DN 13 E, între kilometrii 74-81, între localitățile Zagon – Barcani, se circulă în condiții de iarnă, zapada este bătătorită, cu un strat de 2-3 cm. Se acționează cu material antiderapant;- în județul Maramureș, pe DN 18, în zona localității Borșa, sunt precipitații sub formă de lapoviță, carosabilul fiind umed;- în județul Constanța, din cauza vântului puternic, au fost oprite manevrele în Portul Midia și în Bara Sulina.Traficul aerian nu este afectat.