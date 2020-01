InfoTrafic: Cum se circula pe principalele artere. Ceata pe anumite drumuri

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația întreruptă ca efect al manifestărilor meteo nefavorabile sau ca urmare a vreunui eveniment rutier.Traficul rutier se desfășoară îngreunat din cauza ceții dense, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Teleorman, Covasna, Harghita, Sibiu, Caraș-Severin, Arad, Bihor, Timiș și Hunedoara.De asemenea, în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 100 de metri, se circulă și pe autostrada A1 Sibiu – Deva.Pe arterele rutiere principale se circulă fluent, în condițiile unui carosabil uscat, fără precipitații.În județul Dâmbovița, este închis circulației DJ 713, între kilometrii 8+500 m și 16 (Cabana Dichiu - Cabana Piatra Arsă), drumul fiind impracticabil pe timpul iernii.Traficul este restricționat pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe DN 67C Novaci – Rânca(Transalpina), judeţul Gorj, restricție menținută pe toată perioada sezonului rece.Este închis tronsonul Rânca (kilometrul 34+800, județul Gorj) – Obârșia Lotrului (kilometrul 59+800, județul Vâlcea) al DN67C (Transalpina).Circulația rutieră rămâne închisă pe DN7C (Transfăgărăşan), de la kilometrul 104 (Piscu Negru, județul Argeș) până la kilometrul 130+800 de metri (Cabana Bâlea Cascadă, județul Sibiu), în conformitate cu regulamentul de funcţionare a drumului naţional şi din cauza instabilității atmosferice la altitudine, ce poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment.În județul Gorj, traficul feroviar este blocat pe Secția de Cale Ferată 201 Târgu Jiu –Petroșani, la kilometrul CF. 79+200 de metri, dincauza unui șine de cale ferată fisurate.„Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudenţă la volan, să se asigure şi să semnalizeze înainte de schimbarea direcţiei dedeplasare și să crească distanţa de siguranţă între vehicule. În plus, conducătorii auto trebuie să verifice înainte de a porni la drum caautovehiculele să aibă în funcțiune sistemele de dezaburire, care să le asigure o bună vizibilitate”, transmite Infotrafic.Judetul Constanta: drumuri nationale: uscat; A2 uscat; A4: uscat;Judetul Calarasi: drumuri nationale: uscat, A2: partial umed/uscat;Judetul Ialomita: Slobozia: uscat; Fetesti: partial umed/uscat;Judetul Braila: uscat;Judetul Tulcea: uscat;