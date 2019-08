Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, constatate de politistii de frontiera - FOTO

Dorohoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei Frontiera Iasi efectueaza cercetari cu privire la doi barbati, care conduceau cate un autoturism, desi nu aveau permise de conducere si erau sub influenta bauturilor alcoolice. In data de 26 august a.c., in jurul orei 00.20, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi– I.T.P.F. Iasi a oprit pentru control, pe raza localitatii de frontiera Dersca, judetul Botosani, un autoturism marca Mercedes, inmatriculat in Marea Britanie, condus de cetateanul roman, M.N., in varsta de 27 de ani. Si in data de 25 august a.c., in ...