Infractiuni la regimul juridic al circulatiei rutiere in zona de competenta, depistate de politistii de frontiera galateni - FOTO

Infrac iuni la regimul juridic al circula iei rutiere n zona de competen Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari cu privire la trei barbati, care au savarsit infractiuni la regimul juridic al circulatiei rutiere in zona de competenta. La sfarsitul saptamanii trecute, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati - I.T.P.F. Iasi a procedat la oprirea in trafic, pe o artera din municipiul Galati, a unui autoturism marca Ford Focus, inmatriculat in Romania, condus de galateanul S.C., in varsta de 40 de ani. Cu ocazia efectuarii controlului, conducatorul auto nu a putut prezenta permisul de con ...