Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii constanteni

S-au urcat la volanul mașinilor, fiind în stare de ebrietate sau fără permis de conducere

Un șofer a fost depistat cu plăcuțe expirate

Polițiștii au întocmit dosare penale pentru cauzele de mai jos

La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 22.55, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Eforie au depistat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu din stațiunea Eforie, fiind sub sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 17.25, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un tânăr, de 21 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiul Constanța, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada în curs.La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 15.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 10.30, polițiști din cadrul Secției 4 au depistat un bărbat, de 30 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mitropolit Dosoftei din municipiul Constanța, având expirate plăcuțele cu numere de înmatriculare.În cauze, au fost întocmite dosare de cercetare penală.