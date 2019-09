Infractiunile economice, in atentia Politiei Romane

În perioada 7 – 13 septembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 105 percheziții domiciliare și au pus în aplicare 75 de mandate de aducere, în dosare penale ce vizează infracțiuni economice.



În cauzele penale instrumentate, faţă de 145 de persoane s-a dispus efectuarea în continuarea a urmăririi penale, iar pentru 17 au fost dispuse măsuri preventive (cinci arestate preventiv, patru reținute și opt sub control judiciar).



Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 10.195.335 de lei, dintre care 1.230.678 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 1.958.808 de lei.



Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, peste 70.000 de ţigări, 11,66 kg. de tutun și peste 100 de litri de alcool.



La data de 11 septembrie 2019, echipe comune de anchetă, formate din polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj și inspectori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, au efectuat 20 de percheziții, ca urmare a extinderii cercetărilor într-un dosar penal privind comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, de către cetățeni români pe teritoriul Germaniei.



Activitățile s-au derulat pe raza județelor Cluj, Bihor și Galați, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.



În urma acestora, au fost ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile, telefoane mobile, laptopuri, tablete, precum și alte dispozitive electronice - bunuri ce pot servi ca mijloace de probă.



În cauză, sunt cercetate 70 de persoane pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății T.V.A., în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip „firmă fantomă” din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria.



Prejudiciul cauzat statului german prin săvârșirea acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză fiind dispuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.



Activitățile s-au derulat cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, precum și al polițiștilor de la acțiuni speciale din Oradea și Galați.