Infrangere greu de anticipat: HC Dobrogea Sud Constanta, primul esec in noul sezon al Ligii Nationale

Rezultatul din meciul cu Poli Timișoara trebuie să ne trezească! Duminică, la 16.30, jucăm cu Steaua, ultima partidă a turneului 2 al Ligii Zimbrilor de la Sfântu Gheorghe. Ne vom întoarce în Sepsi Arena, unde am pierdut dramatic în fața bănățenilor, după un final de joc marcat de erori și neinspirație în atac. Un meci ca un carusel, în care am plecat greu, de la 2-5, în minutul 10, am întors și ne-am avântat la 9-5, în minutul 15, după 9 minute fără gol primit, am accelerat la 16-9, până la pauză, și am zburat la 19-10, în minutul 37, pentru ca apoi să o luăm în jos, fără direcție, spre o înfrângere greu de anticipat. Iancu a ținut poarta cât a putut, dar paradele sale nu au fost suficiente. Cu doar 3 goluri marcate în ultimele 15 minute și niciunul în ultimele 11!, echipa noastră a fost aspru pedepsită de un Sadoveac necruțător, care a tras după el echipa timișoreană spre o victorie incredibilă. Poli s-a impus cu 25-23 și a obținut 3 puncte nesperate, se arată pe site-ul oficial al echipei constănțene.