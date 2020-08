Infrangere majora pentru SUA. Franta, Marea Britanie si Germania au respins reimpunerea de sancțiuni Iranului/ Pompeo: `Au ales ayotollahii!`

Franţa, Marea Britanie şi Germania nu susţin iniţiativa SUA la ONU prin care Washingtonul a solicitat reimpunerea sancţiunilor internaţionale la adresa Iranului, acuzate de încălcarea acordului nuclear din 2015, potrivit unui comunicat publicat joi de Paris, Berlin şi Londra, transmite AFP preluat de agerpres.

SUA doresc declanşarea acestui mecanism, cunoscut sub numele de "snapback" în calitate de participant la acordul din 2015 (cunoscut sub numele de JCPOA - Planul Comun şi Cuprinzător de Acţiune). Însă "Franţa, Germania şi Regatul Unit notează că Statele Unite au încetat să mai participe la JCPOA în urma retragerii din acord" în 2018, se subliniază în comunicat, şi "nu susţin această iniţiativă, care este incompatibilă cu eforturile noastre actuale de a sprijini JCPOA".



"Rămânem angajaţi faţă de JCPOA, în pofida provocărilor majore pe care le reprezintă retragerea Statelor Unite şi suntem convinşi că trebuie să abordăm problema nerespectării sistematice de către iranieni a angajamentelor lor ce decurg din JCPOA în cadrul unui dialog între participanţii la acord", afirmă cele trei ţări europene.



Solicităm Iranului să anuleze imediat toate acţiunile care nu sunt compatibile cu angajamentele sale nucleare şi să revină fără întârziere la respectarea lor deplină", au mai spus Franţa, Marea Britanie şi Germania.



Secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat joi Parisul, Londra şi Berlinul că "au ales să se alinieze cu ayatollahii iranieni" mai degrabă decât să onoreze alianţa lor cu SUA, care doresc să restabilească sancţiunile ONU la adresa Iranului.



"Prietenii noştri din Germania, Franţa şi Marea Britanie mi-au spus în particular că nu doresc ca embargoul asupra armelor care vizează Iranul să fie ridicat", a declarat Pompeo la sediul ONU din New York. "Şi totuşi au ales să se alinieze cu ayatollahii" ne-votând în favoarea rezoluţiei americane care cere prelungirea acestuia, a acuzat şeful diplomaţiei SUA.