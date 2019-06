Infrangere pentru Recep Erdogan. Candidatul opozitiei a castigat primaria Istanbulului

Erdogan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Infrangere usturatoare pentru Erdogan. Candidatul opozitiei a castigat primaria Istanbulului, orasul unde "sultanul" a fost edil inainte de a fi premier si presedinte. Zeci de mii de oameni au sarbatorit in strada victoria candidatului Partidului Republican. El a fost ales primar cu 54% din voturi. Vezi si: Turcia cauta solutii, dupa avertismentul SUA privind excluderea din programul F-35 Candidatul opozitiei si-a consolidat pozitia si a obtinut peste 750 de mii de voturi in plus fata de scrutinul din martie. Partidul aflat la putere a cerut din nou reorganizarea alegerilor. Insa presedintele Erdogan l-a felicitat deja pe castigator printr-un mesaj postat pe T ...