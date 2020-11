INFRICOȘATOR Companiile cumpara de la banci date despre obiceiurile de consum ale clienților

Mizuho Financial Group Inc. va deveni prima bancă japoneză care va scoate la vânzare date referitoare la obiceiurile de consum ale clienţilor sau alte date colectate, în încercarea de a se extinde dincolo de activităţile tradiţionale de creditare, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.

"Vom oferi un serviciu de date pentru clienţii de tip corporate", a declarat Koji Fujiwara, directorul general al principalei divizii bancare de la Mizuho, adăugând că aceasta va fi o premieră pentru o bancă japoneză.

"Avem foarte multe date, precum informaţii referitoare la conturi, tranzacţii şi credite", a spus Fujiwara, subliniind că va fi vorba de date agregate şi anonime, iar banca nu va dezvălui datele personale ale clienţilor.

Koji Fujiwara nu a menţionat niciun fel de ţinte privind veniturile sau comisioanele pe care banca speră să le realizeze de pe urma noului serviciu, dar a spus că Mizuho şi-a propus să ajungă la peste 100 de utilizatori în decurs de trei ani. Fujiwara a dat drept exemplu faptul că ar putea fi util pentru retaileri sau operatori de restaurante să aleagă locaţiile cele mai bune pe baza datelor privind veniturile, cheltuieile şi alte informaţii referitoare la stilul de viaţă al rezidenţilor.

"Ca o activitate de bază pentru o bancă, intermedierea financiară rămâne foarte importantă, dar nu este de ajuns. Trebuie să mergem dincolo de asta şi să oferim o nouă valoare prin includerea serviciilor non-financiare", a spus directorul general de la Mizuho.

Mai multe bănci din întreaga lume, precum Bank of America Corp. sau Lloyds Banking Group Plc, încearcă să găsească modalităţi prin care să profite de pe urma informaţiilor referitoare la clienţii lor pe care le-au colectat, la fel cum profită giganţii internetului Facebook Inc. şi Alphabet Inc. Chiar dacă această practică pune băncile într-o poziţie foarte delicată deoarece riscă să încalce prevederile referitoare la protejarea vieţii private a clienţilor, firma de consultanţă Accenture estimează că băncile ar putea să îşi majoreze veniturile cu cel puţin 2%, dacă pot pune în valoare datele pe care le-au colectat.