Ingheata anul scolar? Orban a anuntat decizia oficiala

Orban a facut anuntul cel mai asteptat de toti elevii din Romania. Premierul a vorbit, duminica seara, la RTV. despre inghetarea anului scolar.

Oficialul a declarat ca nu se pune problema inghetarii anului scolar, lucru pe care l-a anuntat si ministrul Educatiei, in urma cu cateva zile. Mai mult, acesta a declarat ca profesorii nu vor intra in somaj tehnic.

”N-a existat nicio discutie pe tema somajului tehnic la cadrele didactice, a spus premierul. Profesorii sa tina orele prin toate mijloacele, online, si sa-si faca treaba, astfel incat sa nu fie inghetat anul scolar. Nu avem in vedere aceasta solutie (inghetarea anului scolar-n.red.)”, a adaugat Ludovic Orban.

Ce a spus ministrul Educatiei

„Suntem intr-o situatie dificila. Intreaga societate romaneasca trece printr-o perioada grea. Nu ne-am mai confruntat cu un astfel de eveniment atat de greu. Nu vedeti cat de repede se extinde situatia aceasta a pandemiei. Cred ca si educatia reprezinta, in aceste momente, un sector in care lucrurile nu stau tocmai bine pentru ca scolile si universitatile si-au prelungit cursurile.

Sub nicio forma nu se pune problema inghetarii anului scolar. Daca ne uitam si la celelalte sisteme de educatie din UE, vedem ca nicaieri nu s-a luat o astfel de masura”, a spus ministrul Educatiei.

Cand se intorc elevii la scoala

„Am spus foarte clar ca pana cand nu vor fi in siguranta elevii, studentii si profesorii, nu e cazul sa revenim la cursuri. In aceasta perioada trebuie sa ne preocupe in mod special sanatatea tuturor”, a adaugat Monica Anisie.

