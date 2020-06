Ingredientele bomba intr-un studiu american: schimbarile climatice lovesc mai dur bebelușii și mamele de culoare

Femeile însărcinate expuse la temperaturi ridicate sau poluarea aerului au mai multe șanse să aibă copii prematuri, subponderali sau nenăscuți, potrivit unui nou studiu care examinează datele de la peste 32 de milioane de nașteri din Statele Unite, citat de The New York Times. Efectele lovesc cel mai dur populația afro. Cercetarea, publicată joi în […] The post Ingredientele bombă într-un studiu american: schimbările climatice lovesc mai dur bebelușii și mamele de culoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.