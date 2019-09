Ingredientul minune din mujdei! Ii schimba radical gustul

mujdei cu zeama de lamaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toti stim ca usturoiul este folosit in aproape orice preparat culinar. Acesta este folosit de romani pentru prevenirea bolilor contagioase si intrat in bucataria autohtona ca un condiment super aromat. S-a dovedit ca aceasta planta este incredibil de sanatoasa. Usturoiul contine peste 220 de substante active care fac bine organismului uman: potasiu, fosfor, o cantitate impresionanta de vitamina B si C, precum si calciu si proteine. Cred ca 80% dintre romani stiu ca mujdeiul este un sos traditional romanesc, savurat deseori cu peste, mamaliga si friptura. Varianta romaneasca a mujdeiului are corespondenti asemanatori la alte popoare, precum cele arabesti, dar si in Europa. Toate acestea fiind ...