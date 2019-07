Ingrid Mocanu a rabufnit dupa raportul GRECO: 'Iote ce am gasit! Raportorii care ne cer sa desființam SIIJ sunt prietene pe Facebook cu cine credeți?'

Merkel a stat pe scaun la primirea premierului Danemarcei, dupa episodul de tremurat de ieri Cancelarul german Angela Merkel a stat asezata, joi, in timpul ceremoniei de primire a omoloagei sale daneze, Mette Frederiksen, la o zi dupa ce tremurase in mod vizibil in public, pentru a treia oara in ultimele trei saptamani.

Simona Halep se califica superb in finala de la Wimbledon Simona Halep a obtinut o calificare magnifica in finala turneului de la Wimbledon 2019. Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3.

Comisia Europeană îi cere lui Daea să oprească exportul a 70.000 de oi către state arabe Comisarul European pentru sănătate şi siguranţă alimentară Vytenis Andriukaitis i-a cerut ministrului Agriculturii Petre Daea să oprească exportul a 70.000 de ovine către o serie de state arabe, invocând bunăstrarea animalelor.

Furtuna Halkidiki. Momentul în care românca și fiul ei au murit, povestit de un martor Furtuna Halkidiki Nea Plagia. O persoană martoră la decesul româncei de 55 de ani și a fiului ei de 8 ani a povestit cum s-a întâmplat tragedia. Cei doi luau masa la o tavernă, sub un foișor, în momentul care a început furtuna.

Adopția Sorinei rămâne valabilă. Cererea de revizuire, respinsă de instanță Procurorul general ceruse Curții de Apel Craiova revizuirea deciziei civile prin care s-a dispus încuviințarea adopției internaționale a Sorinei.

Viorica Dancila nu exclude o candidatura la prezidentiale Premierul Viorica Dancila a declarat ca ia in calcul o candidatura la prezidentiale, daca partidul i-o va cere. "Nu am luat inca in calcul acest lucru. Am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu ca prim-ministru, presedinte al Partidului Social Democrat il voi sprijini cu toate fortele, cu tot partidul astfel incat sa castige alegerile prezidentiale. Dar nu vreau sa creada ca sunt un om las.

Nicusor Constantinescu, condamnat la inca zece ani de inchisoare Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis condamnarea lui Nicusor Constantinescu la 10 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu. Procurorii au dovedit ca el a dispus efectuarea unor plati nelegale in valoare de peste 5 milioane de euro catre mai multe institutii aflate in subordinea Consiliului Judetean Constanta. La prima pronuntare, Constantinescu a primit o sentinta de 15 ani.

Un bărbat din județ este judecat după ce a urmărit cu buldozerul soțul amantei sale Individul a fost condamnat la o amendă penală de 4.000 de lei în primă instanţă, însă, deşi cazul e tocmai din 2014, judecătorii nu reuşesc să îl tranşeze definitiv. La mijloc par să fi fost nişte probleme amoroase.