Ingrid Mocanu, ATAC nemaiintalnit la adresa Cameliei Bogdan: Cer voie sa foloseasca deciziile CCR pe post de hartie moale

Camelia Bogdan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Ingrid Mocanu a avut o reactie extrem de dura la adresa magistratilor care au sesizat CJUE privind posibilitatea neaplicarii deciziilor CCR. Ieri, Camelia Bogdan a cerut sesizarea CJUE privind completurile specializate ale ICCJ. "Da, oameni buni, am trait sa o vedem si pe asta: niste ”magistrati” au sesizat CJUE sa ii ceara voie sa foloseasca deciziile CCR pe post de hartie moale. Asta este vestea proasta. Ingrid Mocanu reactioneaza dur: Puteau sa-l scoata pe acolo Vestea buna este ca doi dintre cei 5 judecatori au spus ”pas” si au refuzat sa intre in acest joc mizerabil. Nu stim cine sunt ei, dar in mod cert vom afla. Cam asta este ceea ce va spuneam: in timp ce ...